Siccità: Veneto, 192 interventi su nuove interconnessioni

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Un piano straordinario per combattere la siccità e frenare gli sprechi d'acqua è stato messo a punto dalla Regione Veneto, con il presidente Luca Zaia nel ruolo di commissario delegato per l'emergenza. Sul fronte della siccità si prevede di effettuare 192 interventi sulle interconnessioni, soprattutto sul bacino del Po, per un importo di oltre 715 milioni di euro. Dall'altro si lavorerà sulla ricerca delle perdite nella rete acquedottistica, con un investimento da oltre 400 mln per evitare gli sprechi. "Si tratta di mettere in atto interventi già indicati dai nostri enti gestori che, oltre ad agire rapidamente sull'emergenza, stanno accelerando sul resto delle opere" ha commentato Zaia.

"La situazione è particolarmente critica in tutta la regione" ha aggiunto il governatore.. "Stiamo ragionando con gli enti gestori - ha proseguito - rispetto alla necessità di impostare una strategia complessiva, coinvolgendo gli altri usi, agricoli e industriali, compreso il settore idro-elettrico. In Veneto il prelievo di acqua dolce per l'uso idro-potabile, e ciò implica una riflessione concreta e ampia sul tema". (ANSA).