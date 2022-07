Auto esce di strada e si rovescia, un morto e un ferito

(ANSA) - VENEZIA, 26 LUG - Un uomo di 38 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle ore 6:30 a Este (Padova), in cui l'automobile su cui viaggiavano è finita rovesciata in un terreno appena sotto il piano stradale.

I vigili del fuoco, arrivati da Este e Padova con l'autogru, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto le due persone. Uno è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale in eliambulanza, mentre per l'altro il medico ha solo potuto constare la morte. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. (ANSA).