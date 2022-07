Incendi: rogo in zona boschiva in Veneto, pompieri al lavoro

(ANSA) - VICENZA, 20 LUG - Un incendio si è sviluppato in un'area boschiva sopra l'abitato di Molvena, sulle colline del vicentino. I pompieri, intervenuti con diversi mezzi ed una ventina di operatori, giunti da Bassano, Asiago, Vicenza e Schio, stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Il fuoco sarebbe partito da un campo agricolo, estendendosi in breve, a causa dell'elevata siccità, alla vicina zona boschiva, sopra il centro abitato. Sono state allertate anche le squadre dei volontari anti-incendio boschivo della Regione Veneto. Dopo alcune ore il rogo è stato circoscritto dai Vigili del fuoco. Le squadre, rinforzate con l'invio sul posto dei volontari di Thiene, sono riusciti a fermare le fiamme, che stavano lambendo alcune case rurali poco distante dalla linea di fuoco. (ANSA).