Scoperto e sequestrato asilo nido abusivo nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 18 LUG - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno scoperto un asilo nido aperto senza le necessarie autorizzazioni da due coniugi di Caldogno (Vicenza), che ospitava fino a 40 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con personale irregolare.

Dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Vicenza Angelo Parisi, è emersa la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per l'attivazione di strutture per l'infanzia come la "Scia" da depositare al Comune, l'iscrizione negli elenchi della Regione Veneto e l'assenza di qualifica di educatore da parte dei gestori.

Con il pagamento di una retta mensile non inferiore a 250 euro, i bambini venivano presi in carico dagli operatori ogni giorno, dalle 6:30 alle ore 17:00, con orario variabile in relazione alle esigenze dei genitori. L'attività si svolgeva sia all'interno della struttura, sia all'esterno. I militari hanno ottenuto il sequestro preventivo della struttura, e hanno denunciato i coniugi per esercizio abusivo di professione.

(ANSA).