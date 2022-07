Covid: Veneto supera 2 mln di contagiati da inizio pandemia

(ANSA) - VENEZIA, 17 LUG - Sono oltre 2 milioni le persone in Veneto contagiate dal Covid dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2019. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione: il dato degli infetti totali è aggiornato a 2.004.691. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è in calo, 6.423, contro gli 8.857 di ieri. Flette anche il dato degli attuali positivi, 106.972 (- 534). Peggiora invece la situazione clinica, che riporta vicino a quota mille i posti letto occupati negli ospedali da malati Covid. I ricoveri in area medica salgono a 950 (+21), quelli in terapia intensiva a 42 (-1).

Quasi ferma l'attività vaccinale, con 620 somministrazioni effettuate nella giornata di ieri. (ANSA).