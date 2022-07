Covid: Veneto, 9.264 nuovi casi e 13 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Sono 9.264 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagi a 1.989.411. Il Bollettino regionale segnala 13 vittime, per un totale di 14.911.

Prosegue l'aumento degli attuali positivi, che sono 107.751 (+905), mentre scendono i dati clinici, con 917 ricoveri in area non critica (-6) e 36 (-8) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale torna a superare le 1.000 dosi somministrate in una giornata, con 1.085 iniezioni di cui 1.031 dosi booster. (ANSA).