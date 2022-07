Autostrade: nasce 'Alto Adriatico', concessionaria Nordest

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e i presidenti di Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e Veneto, Luca Zaia, hanno sottoscritto l'accordo che sancisce il trasferimento alla nuova società pubblica "Alto Adriatico Spa" la gestione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Raccordo Villesse-Gorizia.

L'accordo, firmato oggi al termine di un lungo iter, è stato predisposto in attuazione del decreto-legge 148/2017 in materia di concessioni autostradali che, nel riconoscere l'interesse strategico del collegamento, ha previsto la sua gestione da parte di una società partecipata dalle Regioni interessate, affidandone la supervisione al Mims. Si realizza per la prima volta in Europa un partenariato pubblico-pubblico applicato al settore autostradale, assicurando il coinvolgimento nella gestione dell'Amministrazione centrale e dei rappresentanti territoriali.

Tra gli aspetti più rilevanti per il territorio e gli utenti figurano il blocco delle tariffe; l'attuazione di un programma d'investimenti per 954 milioni di euro, necessari anche al completamento della terza corsia nel tratto San Donà di Piave-Villesse; interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria della tratta autostradale. (ANSA).