Vaccini: boom di prenotazioni in Veneto per quarta dose

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - E' boom di prenotazioni in Veneto per la quarta dose contro il Covid. Secondo quanto riferito dalla Regione, ieri sono state fatte 11.048 prenotazioni per il secondo booster, oggi alle 12 erano già 5606. Il bacino di pazienti potenziali supera quota 500mila. (ANSA).