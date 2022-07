Incidenti stradali:scontro tir e auto,un morto nel Vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - Una ragazza ventenne è morta nello scontro tra due vetture e due mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 53 "Postumia" all'altezza di Lisiera (Vicenza), nei pressi delo svincolo per l'A31. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto erano presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco per la gestione dello scontro, l'effettuazione dei rilievi e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (ANSA).