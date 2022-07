L'Arena di Verona e la cena sulla 'star roof' anfiteatro

(ANSA) - VERONA, 13 LUG - Una cena sull'esclusiva (e sconosciuta ai più) terrazza dell'Ala dell'Arena - la quinta in pietra che si erge dall'anello esterno - prima di godersi gli spettacoli del festival lirico 2022. E' l'ultima proposta dell'anfiteatro scaligero che da' l'avvio a 'Opera Estate Experience', la nuova offerta corporate dell'Arena che finanzierà la valorizzazione del monumento attraverso la progettazione di un museo dell'Anfiteatro. Questo in collaborazione con il comune, la direzione musei e monumenti, e la soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Per l'inaugurazione della 'star roof', la sera di giovedì 14 luglio, saranno protagonisti i piatti dello chef bi-stellato Giancarlo Perbellini. Il grande teatro all'aperto, dopo i mecenati del gruppo 67 Colonne, aprirà così agli spettatori e agli appassionati che vorranno regalarsi un'esperienza unica: per 10 serate, dal 14 al 30 luglio, sarà possibile assistere allo spettacolo dalla prima fila star dopo aver gustato nello Star Roof una cena con il menu di Perbellini. Si tratta di una delle quattro proposte dell'offerta corporate Arena Opera Festival Experience (le altre sono il The Stone Lounge, il Backstage Vip Pass, il Meetings&Events in Gran Guardia), fino al 31 luglio, per finanziare la progettazione del Museo dell'Arena.

