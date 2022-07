Morto accoltellato nel Rodigino, arrestato responsabile

(ANSA) - ROVIGO, 11 LUG - E' stato rintracciato nel pomeriggio e arrestato dai Carabinieri di Villafranca di Verona il presunto responsabile dell'omicidio avvenuto nelle prime ore di ieri a Lendinara (Rovigo), dove un immigrato marocchino è morto dissanguato dopo aver subito una coltellata che ha reciso l'arteria femorale.

In manette è finito un connazionale della vittima, Mogammed Ben Soltana, 31 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. Gli accertamenti successivi al delitto hanno orientato le ricerche nella Bassa veronese, zona nella quale l'uomo era stato segnalato in passato. Il marocchino è stato rintracciato all'interno di un bar del centro di Bovolone (Verona), ed è stato condotto alla casa circondariale di Verona.

La vittima, Abdennebi Al Asri, 32 anni, domiciliata a Oppeano (Verona), era stata colpita al culmine di una lite scoppiata per futili motivi all'interno di un casolare. (ANSA).

