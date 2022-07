Benetton, Autogrill asset strategico per Edizione

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Autogrill, "rimarrà un asset di natura strategica per Edizione". Lo premette Alessandro Benetton commentando l'operazione che, a mercati chiusi, verrà presentata alla comunità finanziaria in una conference call. "Rappresenta un'eccezionale opportunità di creazione di valore per i nostri stakeholder" aggiunge Gianmario Tondato da Ruos, amminstratore delegato di Autogrill. (ANSA).