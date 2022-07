Autogrill-Dufry, nasce gruppo da 12 miliardi di ricavi

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Autogrill e Dufry danno vita a un gruppo da oltre 12 miliardi di ricavi ed un ebitda di circa 1,3 miliardi. Edizione ne diventerà il primo azionista, con una quota tra il 25 e il 20% ma la guida sarà dei vertici svizzeri, Juan Carlos Torres e Xavier Rossinyol che saranno rispettivamente presidente esecutivo e ceo del nuovo gruppo.

In Borsa i titoli si stanno posizionando sul valore dell'opa obbligatoria che scatterà quando Edizione trasferirà il suo 50,3%: -7,83% a 6,31 euro per il gruppo italiano e +6,4% a 33,24 quello svizzero.

Autogrill, "rimarrà un asset di natura strategica per Edizione" premette Alessandro Benetton che entrerà in cda del nuovo gruppo come presidente onorario. "Rappresenta un'eccezionale opportunità di creazione di valore per i nostri stakeholder" aggiunge Gianmario Tondato da Ruos che lascerà la quida di Autogrill a Paolo Roverato e assumerà la carica di Presidente Esecutivo di tutte le attività nordamericane del nuovo gruppo. In cda per Edizione entrerà anche l'ad Enrico Laghi. (ANSA).