Aeroporti: presidente Save, bisogna abituarsi alle attese

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - "Consiglio di viaggiare con bagaglio a mano dove possibile, così come ha suggerito il ministero delle Infrastrutture, e allo stesso tempo di abituarsi a essere flessibili durante le attese". Lo ha detto stamani Enrico Marchi, presidente di Save, società che gestisce anche l'aeroporto di Venezia, commentando le criticità registrate nelle ultime settimane, con perdite di bagagli e passeggeri costretti a lunghe attese ai nastri di recupero. Marchi ha assicurato l'impegno per ridurre al minimo i disagi, ma allo stesso tempo invita tutti "a predisporsi con lo stato d'animo che, in questo momento così critico, i ritardi sono possibili".

