Lazio: Luis Alberto, 'campo di Auronzo non va bene'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Siamo in difficoltà perché quest'anno il campo di Auronzo è di livello bassissimo: la palla non rimbalza, c'è un po' di paura perché nessuno si vuole infortunare ora. Il mister è d'accordo con noi, speriamo che sistemino il campo perché così non va bene". E' quanto detto da Luis Alberto alla radio ufficiale del club biancoceleste, dopo la sessione pomeridiana di allenamento ad Auronzo di Cadore.

"Mi sento abbastanza bene, ho finito la stagione in anticipo a causa della pubalgia ma ho lavorato tanto in vacanza e mi sento meglio di quello che pensavo", prosegue lo spagnolo, che commenta poi il processo di adattamento agli schemi di Sarri: "E' più facile dell'anno scorso, adesso mancano ancora tanti compagni; dobbiamo aiutare i nuovi per arrivare all'inizio del campionato nella migliore condizione possibile".

A settembre Luis compirà 30 anni, ma lui dice di "sentirsene 23": "Sto benissimo, mi aspetto che sarà un buon anno per tutta la squadra e per me. La colonia spagnola si rafforzerà? Stiamo aspettando qualcuno in più, il calcio è così: i nuovi acquisti sono importanti", conclude il centrocampista. (ANSA).