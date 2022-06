Covid: Veneto. +8441 casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - Sempre alto il numero di contagi da Covid nel Veneto che nelle ultime 24 ore registra 8.441 casi (in flessione rispetto ai 9.792 di ieri), mentre sono 3 le vittime.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.850.820, quello dei decessi a 14.797. Prosegue l'aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 67.392 (+4.398). Quanto al numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica sono 629 (+40), quelli in terapia intensiva salgono a 28 (+4) (ANSA).