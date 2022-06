Vele blu: è il Mis il lago più bello d'Italia

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - E' il Lago del Mis, ai piedi delle Dolomiti, nel bellunese, lo specchio lacutre più bello d'Itaia, secondo la classifica della Guida Blu 2022, curata da Legambiente e Touring Club. Il Mis è uno specchio d'acqua artificiale che si trova nella vallata di Sospirolo. E' qui, sottolinea l'assessore regionale al turismo, Federico Caner, che "la qualità ambientale, la qualità dei servizi ricettivi e la qualità delle acque incontrano politiche di tutela della biodiversità. Ed è proprio secondo questi criteri che il lago del Mis, ai piedi delle vette Patrimonio dell'Umanità, si pone in cima alla sezione Laghi della Guida Blu 2022 e diventa uno dei luoghi più affascinanti dove vivere una esperienza di turismo slow".

Lo dice l'assessore regionale al turismo Federico Caner salutando il riconoscimento assegnato al lago veneto, premiato da Legambiente e Touring come migliore località italiana per purezza delle acque, servizi per i turisti e qualità ambientale.

Questi riconoscimenti, osserva Caner, "confermano che siamo una Regione sempre attenta ai temi legati all'ambiente e alla sostenibilità, direttrici che oggi rappresentando un'importante occasione di conservazione e promozione del nostro patrimonio naturalistico". (ANSA).