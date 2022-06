Matera come Marostica, partite di scacchi con pedine umane

(ANSA) - MATERA, 24 GIU - Una piazza di Matera, al quartiere Pini, come la piazza del castello di Marostica (Vicenza) per una partita a scacchi con pedine umane dai molteplici significati: gioco, animazione e contributo alla pace per dare - come hanno detto gli organizzatori - ''Scacco... ai pini'' perché ''l'unica guerra che ammettiamo è quella che si svolge sulle 64 caselle di una scacchiera".

La manifestazione - promossa da Pro Loco Matera ''Storia, cultura e tradizioni'', ''Accademia degli scacchi Matera'' e ''Lions Club Matera host'' - si svolgerà dal 27 al 30 giugno nel quartiere Pini. "Qui - come hanno ricordato gli organizzatori alla presenza dell'assessore alla Cultura, Tiziana D'Oppido - si svolgeranno partite a scacchi su quattro grandi scacchiere a pavimento e tornei, in simultanea, condotte da maestri di scacchi''. L'evento è patrocinato anche dal Comune di Marostica, con il quale sono stati attivati contatti per rafforzare la collaborazione in questo settore. (ANSA).