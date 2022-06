No vax imbrattano sede Cgil Vicenza, 'Sindacati nazisti'

(ANSA) - VICENZA, 22 GIU - La scorsa notte ignoti hanno imbrattato gli ingressi della Cgil di Vicenza e la sede del Caaf Cgil, con una lettera "W" cerchiata, simbolo utilizzato dai No vax, e con una scritta "Sindacati Nazisti".

Lo rende noto il segretario generale della Cgil di Vicenza, Giampaolo Zanni: "La nostra sede provinciale è stata oggetto di attacco, con scritte sulla porta d'ingresso. Ma non passeranno.

Le riteniamo intimidazioni inaccettabili e antidemocratiche, e non fermeranno certo la nostra attività, la nostra azione e lotta per la giustizia sociale, la pace, e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori". (ANSA).