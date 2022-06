Pierre Cardin, a Venezia nuova collezione del Centenario

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Verrà onorato a Venezia il 2 Luglio, nel centenario della nascita, lo stilista Pierre Cardin, fondatore della Maison omonima. Lo annuncia oggi Rodrigo Basilicati Cardin, presidente e direttore generale della Maison Cardin. L'evento celebrativo si terrà a Palazzo Ca' Bragadin, dimora che lo stilista aveva acquistato molti anni fa destinandola a sua privata residenza quando soggiornava in Italia. Una breve sfilata retrospettiva darà il via all'evento con una selezione di modelli iconici originali, realizzati dallo stilista e sarto italo-francese nel corso dei sette decenni passati. Verrà quindi presentata la nuova collezione "Cent", costituita da una serie di abiti e accessori ecosostenibili e integralmente realizzati con tessuti riciclati, fibre naturali e materiali recuperati nell'atelier parigino. I nuovi modelli Cardin "Cent" sono stati ideati dal team di designer della Maison, con la direzione artistica di Rodrigo Basilicati Cardin.

"Questa rassegna di creazioni - annuncia la casa di mode francese - coniuga il Dna avanguardista della Maison con l'adozione dei più innovativi principi della circolarità e responsabilità ambientale per far sì che lo sviluppo sia davvero sostenibile anche nel settore della moda". (ANSA).