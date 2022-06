Grandi Navi: rinnovato 'Blue Flag' per riduzione emissioni

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Comune di Venezia, Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Capitaneria di Porto e le compagnie di navigazione operanti a Venezia e Marghera, hanno sottoscritto questa mattina l'accordo volontario "Venice Blue Flag 2022", finalizzato a ridurre l'impatto di emissioni in atmosfera da parte delle navi da crociera che arrivano ed ormeggiano nei porti della Laguna.

In base a tale accordo le compagnie di navigazione si impegnano a far funzionare i motori principali e ausiliari delle navi passeggeri con combustibile per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% in massa, non solo all'ormeggio, ma anche durante la navigazione prima dell'ingresso nell'area Vts Venezia e durante tutte le fasi di manovra all'interno dell'area portuale. Stesso impegno è stato assunto, a partire dal 2018, anche per i rimorchiatori durante le operazioni legate al transito delle navi.

L'accordo assume maggiore rilievo in un contesto modificato dalle limitazioni al traffico crocieristico nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca che ha portato Venezia a dover costruire un nuovo modello di crocieristica con la sfida di contemperare le esigenze di sostenibilità ambientale e salvaguardia della Laguna con quelle di tutela del lavoro e dello sviluppo del settore economico.

Il documento, sottoscritto per la prima volta nel 2007, è stato ratificato negli anni successivi. (ANSA).