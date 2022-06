Covid: Veneto, boom dei contagi, + 6.452 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Forte balzo dei contagi Covid in Veneto, che registra 6.452 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Un numero che risente del 'trascinamento' dei dati non validati la giornata di domenica (ieri i casi erano 1.174), ma che conferma una tendenza ad una ripresa della diffusione del virus.

Si contano anche 9 vittime. Il bollettino della Regione aggiorna così a 1.802.541 le infezioni totali dall'inizio dell'epidemia, e a 14.763 quello dei decessi. Cresce la curva degli attuali positivi, che arriva a 42.948 (+ 2.772. Peggiora la situazione ospedaliera, limitatamente ai reparti medici, con 512 ricoverati (+34), mentre sono in calo, 24 (-4), quelli in terapia intensiva. (ANSA).