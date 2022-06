Covid: Veneto, gli attuali positivi superano quota 40 mila

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Sono 1.174 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, consueto calo domenicale che porta il totale dei contagi a 1.796.089. Vi sono anche 2 vittime, con il totale a 14.754.

L'aumento della curva dei contagi si riflette sul numero degli attuali positivi, che supera quota 40 mila (40.176), 578 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tornano a salire anche i dati dei ricoveri in area medica, che sono 478 (+13) e in terapia intensiva, con 28 pazienti (+1). (ANSA).