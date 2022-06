Dogane sequestrano in scalo Treviso 8 chili di sigarette

(ANSA) - TREVISO, 17 GIU - Nell'ambito dei controlli sui passeggeri in transito presso l'Aeroporto San Giuseppe di Treviso, i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno intercettato e sequestrato circa 8 chilogrammi di sigarette non dichiarate, ritrovate all'interno dei bagagli di una cittadina romena proveniente da Bucarest.

Le sigarette, del peso di 8.450 grammi, pari a 570 pacchetti, erano state occultate alla rinfusa all'interno del bagaglio a mano e da stiva dalla passeggera arrivata in Italia e diretta a Manchester. (ANSA).