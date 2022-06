Sboarina rifiuta l'apparentamento con Tosi a Verona

(ANSA) - VERONA, 16 GIU - Federico Sboarina rifiuta l'apparentamento con Flavio Tosi al ballottaggio per le amministrative a Verona. Lo ha annunciato poco fa in una conferenza stampa. Sboarina, in svantaggio di 7 punti (40% contro 33%) rispetto al candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, tenterà in sostanza il recupero contando sulla coalizione, con dentro Lega, Fdi e lista Brugnaro, che l'ha sostenuto al primo turno. "Il cuore del centrodestra batte unito - ha detto Sboarina - Si' al contratto con i veronesi. No agli accordi di Palazzo". (ANSA).