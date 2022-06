Pnrr: Chieppa, darà spinta a maggiore concorrenza nel Paese

(ANSA) - TREVISO, 16 GIU - Il Pnrr può costituire un'opportunità irripetibile per il rilancio economico del Paese, e al contempo affermare una maggiore cultura concorrenziale, primo antidoto alla cultura dell'illegalità. Un concetto questo, espresso dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Chieppa, sul quale si è aperta oggi la 15/A edizione della Treviso Antitrust Conference, organizzata dallo Studio legale Rucellai & Raffaelli e patrocinata da Fondazione Cassamarca, Assindustria VenetoCentro. "L'Italia tradizionalmente - ha spiegato Chieppa - è un paese in cui le riforme pro concorrenziali fanno fatica ad affermarsi, perché vanno a toccare rendite di posizione. In diversi settori abbiamo ancora discipline che garantiscono rendite di settore, e le lobby che si oppongono ad eliminarle sono sicuramente più rappresentate e più forti rispetto ai benefici di riforme pro concorrenziali che si spalmano su categorie meno rappresentate".

"Il fatto che la concorrenza aiuti la ripresa, soprattutto nei settori di crisi, e faciliti l'innovazione - ha concluso il consigliere di Palazzo Chigi - non è un concetto così digerito dal punto di vista culturale e l'impegno è quello di far cambiare la cultura del Paese su questo. Il Pnrr non solo spinge alla transizione ecologica e all'innovazione digitale, ma esalta la concorrenza come una delle condizioni abilitanti di queste riforme, abbinandolo ad alcune finalità erroneamente a volte poste in contrapposizione". (ANSA).