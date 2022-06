Venezia: Brunetta, ok a nuova governance su Autorità Laguna

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - "Esprimo la mia personale soddisfazione, da ministro veneziano, per la norma sulla governance dell'Autorità per la Laguna-Nuovo magistrato alle acque contenuta nel decreto legge 'infrastrutture e trasporti' appena approvato dal Consiglio dei ministri". Lo rende noto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

Il decreto, aggiunge Brunetta, introduce alcune modifiche all'articolo 95 del decreto legge 104/2020, istitutivo dell'Autorità, "per superare le criticità che ne avevano provocato l'impasse. La scelta determinante è stata quella di coinvolgere direttamente la città di Venezia nella nomina del Presidente dell'Autorità", conclude. (ANSA).