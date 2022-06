Sold out e nuova app per il tour dei Pinguini Tattici

(ANSA) - CONEGLIANO (TREVITO), 15 GIU - Tutto esaurito e tantissima energia il 14 giugno, alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso), che ha ospitato i Pinguini Tattici Nucleari per la prima data del "Dove Eravamo Rimasti Tour", prodotto da BPM Concerti e Trident Music.

Il concerto ha dato il via alla nuova avventura live dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopo due anni di stop condizionati dalla pandemia hanno finalmente ristabilito l'abbraccio con il pubblico.

Due ore ininterrotte di musica, con in scaletta i più grandi successi, da "Ridere" a "Scrivile Scemo", da "Ringo Starr" alla nuovissima "Giovani Wannabe". I "Pinguini" hanno confermato di essere una band solida, ben strutturata e affiatatissima, con cambi di frontman nei diversi brani in setlist e l'emozionante racconto in apertura di "Bergamo".

Riccardo Zanotti ha voluto ripercorrere con il pubblico la storia degli ultimi sette anni della band sin da quando hanno iniziato a suonare in una piccolissima sala studio ai primi viaggi insieme per suonare.

Tanti i momenti di interazione con il pubblico, chiamato a utilizzare l'app ufficiale dei PTN per colorare l'intero palazzetto a tempo di musica, e coinvolto nella distribuzione di sushi da parte della band prima del brano "Sashimi".

L'estate dei Pinguini Tattici Nucleari si preannuncia densissima di appuntamenti live: dopo le 14 date nei palazzetti, tutte sold out da settimane, da luglio saranno infatti protagonisti nelle principali arene e nei festival estivi di tutta Italia, fino al 15 agosto. Gli ultimi biglietti per le date outdoor sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

