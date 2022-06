San Benedetto: premio Usa a lattina "Millennium Water"

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - San Benedetto "Millennium Water" si è aggiudicata il premio degli Italian Food Awards Usa 2022 nella categoria beverage, per il suo innovativo packaging nel formato Lattina "Sleek Single" Serve da 0,33l. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 13 giugno al Javits Center di New York, durante il Summer Fancy Food Show.

Il pack è stato realizzato interamente in alluminio pratico ed elegante, con effetto "Matt", riciclabile al 100% e con immagine premium. La lattina è pensata per i clienti più attenti, abituati a scenari internazionali e sempre alla ricerca di prodotti innovativi e qualitativamente unici.

A certificare le referenze una giuria composta da buyer nordamericani, importatori e distributori del network Italianfood.net, che ha annunciato i vincitori per le 10 categorie coinvolte.

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso premio - afferma Matteo Zoppas, Direttore Export, Business Co-Packing and Caps e Consigliere di Amministrazione del Gruppo San Benedetto -. Gli Usa rappresentano un mercato strategico e di riferimento, dove stiamo lavorando sulla percezione del nostro brand e puntiamo a una forte crescita soprattutto nel prossimo quinquennio. L'approccio al mercato si è volutamente concentrato dall'inizio sul Food Service d'élite, nell'attesa che il livello di conoscenza del brand raggiungesse livelli tali da consentire oggi di affacciarci alla porta dei principali player del retail d'eccellenza. Abbiamo stretto un accordo con uno dei più importanti importatori di vino negli Usa, Terlato Wine Group, e ora siamo presenti già in oltre 4.000 nuovi punti vendita, entrando nei migliori ristoranti e hotel del Paese". (ANSA).