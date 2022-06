Rogo in appartamento nel Vicentino, tre feriti gravi

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Un incendio si è sviluppato la notte scorsa a Bassano del Grappa (Vicenza) in un appartamento al quarto piano di un condominio: il bilancio è di tre feriti gravi, tra cui due donne anziane salvate dai vigili del fuoco.

E' stato evacuato l'intero condominio di 5 piani per 15 appartamenti. I pompieri sono arrivati dal distaccamento, Cittadella, Vicenza con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 19 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. Le due anziane, tra cui una portatrice di handicap, sono state prese in cura dal personale del Suem per essere stabilizzate e trasferite in codice rosso in ospedale. Portata in ospedale in gravi condizioni anche la badante residente nell'appartamento andato in fiamme. E riuscita a venire fuori da sola insieme all'anziano accudito, rimasto incolume.

Le squadre dei pompieri nel primo mattino hanno spento l'incendio che ha completamente distrutto l'appartamento. Cinque abitazioni al momento sono state interdette per danni da fumo e acqua. (ANSA).