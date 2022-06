Ucraina: membrane amniotiche per salvare soldati ustionati

(ANSA) - TREVISO, 14 GIU - Giovani ucraini con gravi ustioni causate dalla guerra potranno essere curati, grazie alla collaborazione tra Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso e Bioimplant del Ministero della Salute Pubblica Ucraino. "Su richiesta della Bioimplant del Ministero della Salute Pubblica Ucraino abbiamo dato la nostra disponibilità - spiega la dottoressa Diletta Trojan, direttore della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso - alla fornitura gratuita di Membrane Amniotiche liofilizzate, un tessuto umano con caratteristiche terapeutiche straordinarie, richiesto e molto utilizzato dai più importanti Centri Ustioni".

La membrana amniotica è la preziosa pellicola che ricopre la placenta donata dalle mamme che partoriscono con parto cesareo programmato e nel 2021 a livello nazionale il 92% delle donazioni di placente è avvenuto grazie alla generosità del Veneto. "La ricerca costante e soluzioni all'avanguardia sono gli aspetti che caratterizzano l'attività della Fondazione - continua il Direttore - e grazie a questo oggi siamo in grado di distribuire la Membrana Amniotica in forma liofilizzata che agevola le modalità di trasporto e conservazione. Sono i buoni risultati clinici che portano i chirurghi ad utilizzare sempre più tessuto omologo che per alcuni interventi diventa salvavita". (ANSA).