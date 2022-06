Malagò, nuovo sindaco Cortina? rispetto elettorato è sacro

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - "La politica ci ha abituato a sorprese, ne abbiamo viste tante nella vita e comunque, ovviamente, il rispetto dell'elettorato è sacro": il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato così dell'elezione dell'imprenditore Gianluca Lorenzi quale sindaco di Cortina al posto di Gianpietro Ghedina. "Tra l'altro - conosco bene il nuovo sindaco" ha aggiunto rispondendo all'ANSA a margine del suo incontro con il mondo dello sport umbro, a Perugia.

"Le mie parole sulle Olimpiadi più grandi di sempre? È normale che uno cerca di sognare e pensare in alto e in grande" ha detto ancora Malagò, presidente anche della Fondazione Milano Cortina 2026. "Il mio obiettivo - ha ribadito - è fare i giochi migliori di sempre. Questo non vuol dire che ci si riuscirà e che non siamo consci delle problematiche, ma è quello che sono i nostri desideri".