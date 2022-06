Hotel Cristallo a Cortina passa a gruppo Mandarin Oriental

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 14 GIU - Mandarin Oriental Hotel Group ha siglato un accordo di lungo termine con Attestor Limited per il rebranding e la gestione dello storico "Hotel Cristallo" di Cortina d'Ampezzo. Dopo la chiusura nel secondo trimestre del 2023, la struttura sarà sottoposta a una sostanziale ristrutturazione e riaprirà come "Mandarin Oriental Cristallo" nell'estate del 2025, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, primo resort alpino del Gruppo.

L'Hotel Cristallo fu costruito nel 1901 in stile Art Nouveau dalla famiglia Menardi, e negli anni Trenta è stato una destinazione sciistica popolare per la colta élite europea. Dopo i Giochi Olimpici del 1956, entrò nel suo "periodo d'oro" di destinazione sciistica, ospitando reali e celebrità. Ha fatto da cornice a numerosi film, mantenendo il fascino storico di grand hotel dei primi del Novecento.

Nel 2021 la proprietà è stata acquistata da fondi gestiti da Attestor Limited, che possiede anche il Mandarin Oriental, Lago di Como. Il Cristallo sarà sottoposto a una ristrutturazione che comprenderà un ampliamento, realizzato dagli architetti Herzog e deMeuron. Alla riapertura, disporrà di 83 stanze per gli ospiti, molte delle quali dotate di balcone, tra cui 30 suite con vista sulle Dolomiti, ristoranti e bar, spazi flessibili per l'intrattenimento e gli eventi, un'ampia spa e wellness, con una piscina di collegamento tra gli spazi interni ed esterni dell'hotel.

"Siamo lieti di associare il brand di Mandarin Oriental alla bellezza delle Dolomiti - dichiara in una nota James Riley, Group Chief Executive - da sempre la destinazione preferita da sciatori ed escursionisti, che richiameranno senza dubbio i Fans di Mandarin Oriental che amano le attività alpine. Siamo impazienti di offrire al resort il nostro servizio di eccellenza e di lavorare con i nostri partner del Lago di Como per creare un'altra struttura esclusiva in una delle destinazioni chiave d'Italia".

Per David Alhadeff, Partner di Attestor Limited “dopo il successo della nostra collaborazione sul Lago di Como, siamo felici di aggiungere un altro asset iconico italiano alla nostra collaborazione con Mandarin Oriental e di creare un nuovo punto di riferimento sulle Alpi". (ANSA).