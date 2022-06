Motori: oltre 40 auto d'epoca per "Ruote nelle storia" di Aci

(ANSA) - VICENZA, 13 GIU - Oltre 40 vetture costruite entro il 31 dicembre 1990, tra cui due esemplari del 1948, la Lancia Aprilia 1500 di un equipaggio padovano e una Fiat 1100 Cabriolet con a bordo driver vicentini, sono state le protaginiste di "Colli Berici, le Terre, le Vigne, le Ville", l'evento organizzato da AC Vicenza ideato per coniugare la passione dei motori con la scoperta del territorio attraverso le sue ricchezze. Il Club ha aderito al format ideato da Automobile Club d'Italia e da ACI Storico "Ruote nella Storia" inserendo in calendario per domenica 12 giugno la manifestazione i cui numeri di iscritti hanno testimoniato il gradimento di chi colleziona questi rari esemplari, alcuni ancora in grado di offrire prestazioni da far impallidire le epigone più moderne.

Una passerella lungo un percorso di 50 chilometri, tra la visita alla Cantina dei conti Piovene Porto Godi e il pranzo al Ristorante "Da Valentino", con la sosta finale a Villa Zileri Motterle per ammirare il complesso storico monumentale con affreschi di un giovane ma già straordinario Giambattista Tiepolo. A impreziosire la pattuglia anche due moto storiche ed una rappresentanza del Moto Club Polizia di Stato con il pluricampione, nonché re del deserto della Dakar, Franco Picco a fare da apripista. Tra gli assi delle quattro ruote, invece, il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli "Lucky" e il due volte campione del mondo rally Miki Biasion. (ANSA).