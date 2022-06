Sette Ville Venete si aprono per i "Sorsi d'autore"

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Le Ville Venete si aprono a incontri ed eventi culturali accompagnati da degustazioni di vino a cura dei sommelier dell'Ais, nella 23/a della manifestazione "Sorsi d'autore", in programma dal 25 giugno al 24 luglio.

Tra i protagonisti di quest'anno il pianista Giovanni Allevi, l'attore e comico Piero Chiambretti, l'attore Cesare Bocci, la giornalista Bianca Berlinguer, lo chef Davide Botta, il poeta Tiziano Fratus, lo storico dell'architettura e del paesaggio Amerigo Restucci e il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Sette appuntamenti organizzati dalla Fondazione Aida con la Regione Veneto, l'Istituto Regionale Ville Venete e l'Associazione per le Ville Venete, in altrettante dimore storiche di grande prestigio nelle province di Belluno, Verona, Venezia, Treviso, Rovigo, Padova.

A inaugurare la manifestazione sabato 25 giugno sarà la settecentesca Villa Vellaio, detta San Liberale, in provincia di Belluno, con i vini del Consorzio Coste del Feltrino, dove Piero Chiambretti presenterà il libro "Chiambretti. Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita" con il giornalista Luca Telese.

Seguiranno gli appuntamenti a Villa Murari Brà in provincia di Verona e lo showcooking di Davide Botta, con vini delle Cantine Pasqua; a Villa Widmann Rezzonico Foscari, in provincia di Venezia, con Giovanni Allevi, intervistato da Cinzia Tani; Ca' Zen, in provincia di Rovigo, con l'attrice Gaia Carmagnani e la musicista Gaia Rossato che parleranno della storia d'amore tra Lord Byron e la contessa Teresa Gamba Guiccioli.

Castelbrando, in provincia di Treviso, ospiterà l'incontro con Cesare Bocci, attore e ideatore del programma televisivo "Viaggio nella grande bellezza"; Villa Venier Contarini, a Mira (Venezia) vedrà Zaia, Bianca Berlinguer e Amerigo Restucci che dialogheranno sulle Ville Venete.

Chiuderà la rassegna domenica 24 luglio la cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin in provincia di Padova, con un'intera giornata dedicata al Green. (ANSA).