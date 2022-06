Orchestra Teatro alla Scala nel 2023 al centenario Arena

(ANSA) - VERONA, 10 GIU - L'Orchestra del Teatro alla Scala, con il suo direttore musicale Riccardo Chailly, sarà l'ospite d'onore in una serata speciale nel Festival del centenario all'Arena di Verona, nel 2023. La data è già fissata: il 31 agosto con un appuntamento sinfonico.

L'anticipazione è stata data dalla sovrintendente e direttrice artistica della Fondazione areniana, Cecilia Gasdia, durante la cerimonia di premiazione del concorso Art Bonus 2021, promosso dal Ministero della cultura, che per questa edizione ha visto primeggiare il progetto "67 Colonne per l'Arena di Verona" che ha raccolto oltre 1,5 milioni di euro.

Tutti i dettagli del festival del centenario, in calendario l'anno prossimo, saranno svelati prossimamente. "Dobbiamo continuare a crescere e diventare, se possibile, sempre più grandi - ha osservato Cecilia Gasdia - il nostro obiettivo dev'essere Salisburgo, per fare in modo che Verona sia a tutti gli effetti un'altra capitale mondiale dell'opera".

Intanto venerdì 17 giugno si alzerà simbolicamente il sipario sul 99/o Arena di Verona Opera Festival. La prima sarà con Carmen di Georges Bizet, nell'allestimento firmato da Franco Zeffirelli. In cartellone i capolavori verdiani Aida - l'opera più rappresentata nel più grande teatro all'aperto del mondo - Nabucco e La Traviata, oltre a Turandot di Giacomo Puccini. In cartellone anche la danza con l'étoile Roberto Bolle, un evento dedicato a Placido Domingo e il concerto sinfonico e corale dei Carmina Burana in omaggio a Ezio Bosso. (ANSA).