Covid: Veneto, 1.973 nuovi casi e 3 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Continuano al ritmo di circa duemila al giorno i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto: nelle ultime 24 ore se ne segnalano 1.973, per un totale di 1.769.627 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 3 vittime, con il totale a 14.734.

Salgono anche gli attuali positivi, che sono 28.521, 934 in più rispetto a ieri. In diminuzione, invece, i dati clinici, con 458 ricoveri in area non critica (.7) e 22 (-1) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale segna 790 somministrazioni nella giornata di ieri, prevalentemente (721) terze dosi. (ANSA).