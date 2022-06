Sarà Arisa la madrina del Pride Village a Padova

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sarà Arisa la madrina della XV edizione del Pride Village, il Festival LGBTQI+ italiano fondato da Alessandro Zan, che richiamerà nella città di Padova un pubblico proveniente da tutta la penisola all'insegna del divertimento, della cultura e dei diritti civili.

Il 10 giugno Arisa salirà sul palco principale del Festival, alla Fiera di Padova, per dare ufficialmente il via alla kermesse patavina e cantare i suoi successi, le canzoni dell'ultimo album Ero Romantica e Agua de Coco, canzone scelta come sigla ufficiale del Pride Village 2022.

Dopo questa data speciale Arisa partirà in tour dal 14 giugno con "Ero Romantica-Little Summer tour", organizzato da International Music and Arts, che la porterà a cantare sui palchi di tutta la Penisola accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e nella maggior parte delle date anche da Jason Rooney alla consolle. (ANSA).