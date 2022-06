Lavoro: previste 52mila assunzioni in Veneto in giugno

(ANSA) - TREVISO, 09 GIU - Sono 52.170 le previsioni per l'entrata i nuovi dipendenti nelle imprese venete nel mese di giugno. Il dato è leggermente in calo rispetto a giugno 2021 (-680), ma in forte crescita rispetto a maggio 2022 (+11.440).

Questa la prima evidenza che emerge dal bollettino Excelsior di giugno, l'indagine di Unioncamere e Anpal che mensilmente analizza i fabbisogni professionali di un campione significativo di imprese.

Si stimano poi 127.250 assunzioni per il trimestre giugno-agosto, +6.650 rispetto allo scorso anno. Guardando ai macrosettori, l' incremento sarebbe dovuto principalmente ad un forte aumento delle ricerche nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione, quasi 14.000 in più rispetto allo stesso periodo 2021. (ANSA).