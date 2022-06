Milano-Cortina: Zaia, progetto prende forma

(ANSA) - VENEZIA, 08 GIU - "Da oggi le Olimpiadi invernali entrano nel vivo. Abbiamo creato una bella squadra, la mia idea sta prendendo forma, e ora è il momento di far conoscere a tutto il mondo il nostro progetto. Faccio un appello al Ministro Di Maio, che sono sicuro raccoglierà, visto il suo network: in tutte le ambasciate e in tutti gli eventi internazionali ci deve essere il brand dei Giochi". Con queste parole il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto al convegno "Olimpiadi e paralimpiadi Milano Cortina 2026. La diplomazia dello sport di fronte alle sfide globali", organizzato a Roma.

"Se riusciamo a farlo, e non ho dubbi che non ce la faremo, quei 3 miliardi di persone che guarderanno Milano-Cortina 2026 saranno ancora più attenti alle nostre comunità - ha osservato - Perché noi stiamo investendo non solo per le Olimpiadi ma per quello che lasceranno in eredità". (ANSA).

