Covid: Veneto, 1.966 nuovi casi e 4 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 GIU - Risalgono i casi di positività al Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.966 nuovi contagi, che portano il totale a 1.765.652 infezioni dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala anche 4 vittime, dato che alza il totale dei decessi a 14.726.

Torna a salire la curva degli attuali positivi, che oggi sono 26.802 (+487); leggera diminuzione (-2) per i ricoveri in area non critica, che sono 484, e (-2) per le terapie intensive, con 24 pazienti. (ANSA).