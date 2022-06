Mostre: a Padova Andrea Carpita 'Frames'

(ANSA) - PADOVA, 07 GIU - Si intitola "Frames. La storia di uno sguardo" la mostra personale che la Maco Arte dedica ad Andrea Carpita, nella Spazio Sirio di Padova in via Ognissanti 33, curata da Mattia Munari.

L'inaugurazione della rassegna sarà 10 giugno (ore 17.00) presente l'artista spazzino, che con la città di Padova ha un legame particolare, avendo già esposto due personali nel 2011, alla galleria Anfiteatro Arte e nel 2012 alle Scuderie di Palazzo Moroni In questi anni Carpita ha proseguito la propria ricerca, continuando ad esprimersi privilegiando la pittura, e avvalendosi tuttavia sia di tecniche pittoriche tradizionali sia di quelle contemporanee. Ha preso parte a numerose mostre personali e collettive in Italia, tra cui quella al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, al Mac Museum of Contemporary Art di Lissone, ha esposto a Milano, Parigi, Bruxelles e New York. Nel 2020 ha vinto il premio level 0 ideato da Art Verona e ha conseguentemente realizzato il progetto Blu Traveller, in mostra attualmente a Verona alla Gam (Galleria d'Arte Moderna Achille Forti). , La mostra Frames di Padova raccoglie nella sala principale della galleria 62 opere inedite su carta, appositamente realizzate per l'evento; dipinti che fanno sintesi della sua produzione artistica e, come nodi di un filo narrativo, si dispongono nello spazio scandendo lo scorrere cronologico di un racconto. Il catalogo che accompagna la mostra è edito da Arcadia Arte di Venezia. (ANSA).