Corriere del Veneto, una Guida al Prosecco in 4 fascicoli

(ANSA) - VENEZIA, 07 GIU - Il Corriere del Veneto, edizione locale del Corriere della Sera, sarà in edicola da giovedì 9 giugno con una guida ragionata al Prosecco: quattro numeri, distribuiti in omaggio insieme al giornale per altrettanti giovedì.

"Il Prosecco per il Veneto - spiega il direttore Alessandro Russello - è identità, vanto, orgoglio, cultura, storia, economia. Ecco quindi che nello spirito di attenzione al territorio che da sempre ci contraddistingue abbiamo deciso di offrire ai nostri lettori queste quattro guide dedicate a un'eccellenza locale conosciuta nel mondo".

La prefazione al primo fascicolo è del presidente regionale Luca Zaia: "Prosecco oggi è un fenomeno internazionale che ci permette di affermare che una bottiglia su tre di bollicine nel mondo proviene dalle nostre zone, rendendolo di fatto un grande ambasciatore internazionale dei nostri territori e, al contempo, un presidio d'identità", scrive.

Le quattro guide sono suddivise in base alle zone di produzione e ai marchi: DOCG Conegliano Valdobbiadene; Asolo Prosecco e infine il Prosecco DOC, cui saranno riservate la terza e la quarta uscita. Ogni libro presenterà la storia e le caratteristiche del celebre vino bianco a partire dalla terra e dal vitigno di coltivazione, al metodo di lavorazione delle uve; dall'academy del Prosecco ai segreti per riconoscere quello autentico, fino ai numeri che lo consacrano tra i prodotti del made in Italy più amati nel mondo.

Il lancio delle Guide al Prosecco è supportato da una campagna stampa curata dall'agenzia Hi! Comunicazione e pianificata sui mezzi RCS e radio Company. (ANSA).