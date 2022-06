A Padova pattuglie a cavallo in vista Festa di Sant'Antonio

(ANSA) - PADOVA, 07 GIU - Agor e Carlotta sono i cavalli della Polizia di Stato che pattuglieranno la città di Padova a partire da oggi. Il Reparto a cavallo è quello di Torino e si alternerà con quello di Firenze; in tutto 4 i cavalli che saranno impiegati in questa particolare tipologia di servizio di controllo del territorio. Come già avvenuto nel 2019, all'approssimarsi della festa di Sant'Antonio, le pattuglie a cavallo della Polizia di Stato contribuiranno alla vigilanza delle aree verdi (parchi e percorsi arginali) in questo particolare periodo che coincide con la fine dell'anno scolastico e la presenza molto consistente di giovani, sportivi e famiglie nei parchi pubblici prima dell'esodo estivo nelle località di villeggiatura. (ANSA).