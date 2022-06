Forte nubifragio su Cortina, vento scoperchia tetto scuola

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) 5 GIU - Un violento nubifragio, con grandine e fortissime raffiche di vento, ha colpito in serata Cortina e l'intera provincia bellunese.

Dieci-quindici minuti di tempesta che hanno fatto volare cartelli stradali, divelto lamiere e grondaie, abbattuto alberi sulla strada. Nel capoluogo ampezzano il vento ha scoperchiato il tetto della scuola media Duca D'Aosta, problema che costringerà l'istituto a restare chiuso domani, in attesa di stilare l'elenco dei danni.

Pioggia intensa e grandine anche sulle vallate vicine a Cortina. I vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi. (ANSA).