Autovie Venete: chiuso A4 Nodo di Portogruaro-San Stino

(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - Il tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro - San Stino di Livenza è stato chiuso in direzione Venezia poco dopo le 07,00 di oggi, a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti.

Una persona risulta incastrata in uno dei mezzi coinvolti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

Poco prima dell'impatto tra i due autoarticolati erano stati segnalati rallentamenti e code a tratti per il traffico intenso.

Chiuso anche l'allacciamento del bivio A4/A28 in immissione verso Venezia. (ANSA).