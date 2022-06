Lamorgese, in decreto flussi più di 70 mila posti

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - Nel prossimo decreto flussi "se l'anno scorso si è trattato di 70 mila persone, quest'anno i numeri saranno più elevati". Lo ha specificato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a Venezia al termine del Med5.

"Si sta lavorando alla Presidenza del Consiglio - ha precisato - verificando la possibilità di accelerare le procedure, perché manca personale in settori specifici. Ricordo il protocollo di 10 giorni fa con il ministero del Lavoro per inserire nel circuito dell'edilizia coloro che sono titolari di protezione internazionale o la cui pratica è in via di esame. Stiamo verificando un analogo protocollo per altre categorie". (ANSA).