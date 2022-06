Arte: atelier aperto alla libreria 'Minerva' a Padova

(ANSA) - PADOVA, 04 GIU - Si intitola "All'ombra....della Pittura in fiore" il progetto proposto dalla Liberia Minerva di Padova, in via Del Santo, per l'incontro con l'arte contemporanea e la ricerca pittorica delle giovani generazioni.

Primo appuntamento sarà un atelier aperto dedicato all'artista padovana Chiara Calore, che nelle sue opere, in un continuo rimando alla storia dell'arte, affronta temi quali la femminilità, le discriminazioni, la violenza di genere.. Dal 6 all'11 giugno due sale della 'Minerva' diventeranno uno studio d'artista dove Calore realizzerà i suoi lavori, con la possibilità per il pubblico di incontrarla e vedere lo sviluppo dell'opera. 'Cielo e inferno' è il titolo di questo questo primo capitolo del progetto, curato da Roberto Nardi. (ANSA).