Turismo: al via servizio Bici&Bus litorale Veneto Orientale

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - Parte in questo fine settimana il nuovo servizio della società di trasporto Atvo che permetterà di percorrere tutta la costa del Veneto Orientale con il bus e la bici, da Jesolo fino a Bibione, Caorle, Eraclea Mare e Punta Sabbioni.

L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Città Metropolitana di Venezia, che ha acquistato i carrelli portabici per un totale di 30 posti grazie al progetto "Icarus Interreg V-A 2014-2020 Italia-Croazia".

Il servizio proseguirà per tutta l'estate fino al 9 settembre e sarà effettuato dal lunedì al venerdì. Sono previste due coppie di corse con partenze dalle autostazioni Atvo di Bibione e Punta Sabbioni. Lungo il percorso l'autobus effettuerà le fermate in ogni autostazione delle varie località balneari. Il trasporto massimo del carrello per ogni autobus è di 15 biciclette. Il prezzo varia dai 10 ai 20 euro; per i bambini sotto i quattro anni il trasporto con bus è gratuito.

Per ogni punto di salita e discesa sono stati individuati i percorsi ciclo-pedonali che saranno proposti al turista per la scoperta del territorio. A tutti i passeggeri sarà consegnata una brochure in tre lingue dove verranno evidenziati i punti per il noleggio e la manutenzione delle biciclette e i punti di interesse locale e culturale. Lo sviluppo complessivo della linea Bike&Bus è di circa 100 chilometri.

"Dopo la sperimentazione della scorsa estate - ha commentato il presidente Atvo, Fabio Turchetto - che ha ottenuto un ottimo riscontro, abbiamo deciso di avviare il servizio lungo tutta la costa. Una iniziativa che risponde alle esigenze dei turisti e ad un modo di vivere il territorio in modo alternativo e più green". (ANSA).