Covid: Veneto, 484 nuovi casi e una vittima in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - Sono 484 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, con il totale dei contagi che arriva a 1.757.466. Il bollettino regionale segnala un decesso, per un totale di 14.706 vittime.

Sostanzialmente stabili i dati clinici, con 26.683 positivi in isolamento (-279), 493 ricoveri in area non critica (+2) e 27 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).